Спарринг-партнёр Порье рассказал о тактике американца на бой с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий, который помогал бывшему временному чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастину Порье готовиться к поединку с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, рассказал о плане американца на бой с ирландским спортсменом.

«Дастин будет работать так же, как и обычно, но стараться перевести Макгрегора в партер. Порье будет поддавливать, а не идти назад. Судя по тому, что я видел, геймплан — прессинг и тейкдаун. В подготовке было очень много переводов. Я бы, наверное, старался Конора не давить, но и не работать на его дистанции. Я бы тянул его на себя. Когда соперники давят Макгрегора, то попадают в капкан и на его дистанцию. Он контрпанчер, потому проваливает и нокаутирует. По идее, Дастину тоже должно быть удобно контратаковать Конора. Но тогда бой получится скучным, это вообще не манера Порье. Он привык идти рубиться. Но нужно понимать, что фанатам бой может не понравиться, зато ты можешь выиграть», — цитирует Шаблия Sports.ru.

Поединок Макгрегора и Порье состоится 24 января на турнире UFC 257.

Ранее чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора.