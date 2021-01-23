Спарринг-партнёр Порье рассказал о тактике американца на бой с Макгрегором
- © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
- Reuters
«Дастин будет работать так же, как и обычно, но стараться перевести Макгрегора в партер. Порье будет поддавливать, а не идти назад. Судя по тому, что я видел, геймплан — прессинг и тейкдаун. В подготовке было очень много переводов. Я бы, наверное, старался Конора не давить, но и не работать на его дистанции. Я бы тянул его на себя. Когда соперники давят Макгрегора, то попадают в капкан и на его дистанцию. Он контрпанчер, потому проваливает и нокаутирует. По идее, Дастину тоже должно быть удобно контратаковать Конора. Но тогда бой получится скучным, это вообще не манера Порье. Он привык идти рубиться. Но нужно понимать, что фанатам бой может не понравиться, зато ты можешь выиграть», — цитирует Шаблия Sports.ru.
Поединок Макгрегора и Порье состоится 24 января на турнире UFC 257.
Ранее чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора.