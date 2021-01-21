Взаимное уважение, судебный иск и возвращение Нурмагомедова: о чём говорили Макгрегор и Порье перед поединком на UFC 257

В Абу-Даби состоялась заключительная пресс-конференция перед поединком между Конором Макгрегором и Дастином Порье, который состоится в рамках турнира UFC 257. Ирландец высоко оценил своего будущего соперника и рассказал, что заставляет его продолжать карьеру в смешанных единоборствах. Кроме того, экс-чемпион в двух весовых категориях заявил, что не испытывает антипатии к Хабибу Нурмагомедову, но предположил, что вскоре россиянин будет лишён титула в лёгком весе.

Турнир UFC 257 вызывал огромный интерес в среде болельщиков ММА сразу по нескольким причинам. Во-первых, среди участников главного боя вечера значился экс-чемпион в двух весовых категориях и по совместительству один из самых популярных спортсменов современности Конор Макгрегор. Во-вторых, по его итогам могла решиться судьба пояса в лёгком весе, который на данный момент удерживает Хабиб Нурмагомедов. Поэтому неудивительно, что пресс-конференция в преддверии шоу вызвала серьёзный ажиотаж. Только за первые несколько часов на английском и российском YouTube-каналах Абсолютного бойцовского чемпионата видео собрало суммарно более 2 млн просмотров.

По своему обычаю пресс-конференция началась с опозданием. Спустя 25 минут после заявленного времени на арене появились президент UFC Дана Уайт, участники главной схватки, а также оппоненты по второму по значимости бою вечера — Дэн Хукер и Майкл Чендлер, для которого этот поединок должен стать первым под эгидой чемпионата. Тем не менее основное внимание было сосредоточено на ирландце, в последний раз появлявшемся в октагоне в январе 2020-го.

Нельзя было не заметить, что Макгрегор кардинально изменился в плане поведения и общения с соперниками. Метаморфозы прослеживались ещё перед прошлогодней битвой с Дональдом Серроне, а на этот раз стали буквально бросаться в глаза. Известный своими жёсткими выпадами и издевательствами над оппонентами ирландец не только вёл себя уважительно, но открыто восторгался коллегами. Забегая вперёд, отметим, что по ходу мероприятия лестный отзыв заслужил не только Порье, но и другие топ-бойцы лёгкого дивизиона.

Неудивительно, что многие журналисты акцентировали внимание на том, что Макгрегор и Порье ранее уже встречались друг с другом. В сентябре 2014 года противники схлестнулись в андеркарде турнира UFC 178, и тогда победителем вышел ирландец. Ему хватило всего 106 секунд, чтобы отправить американца в нокаут и одержать первую победу над представителем верхней десятки полулёгкой категории.

Макгрегор заметил, что с того момента Порье проделал огромный путь: поднялся в весе, выиграл десять боёв и не только добрался до вершины лёгкого дивизиона, но и выиграл временный пояс. Тем не менее он предположил, что в воскресенье ему может потребоваться ещё меньше времени для победы.

«В первый раз я нокаутировал его за 90 секунд, так что разница небольшая. Просто во мне говорит полная уверенность в собственной подготовке и способностях. Я знаю, что Дастин чертовски хороший соперник. И все эти вопросы о том, что он тяжелее, выступает в другой весовой категории, у него больше опыта… Я вот чувствую, что смогу (победить. — RT)... В 2020 году я провёл в октагоне 40 секунд, и это вызвало большое недовольство... Этого недостаточно, мне нужно больше. Так что я настроен биться и убеждён, что смогу его одолеть. Возможно, мне удастся провести удар на раннем этапе и доставить ему проблем. Я надеюсь на хорошую, продолжительную схватку», — заявил Макгрегор.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заверил, что прекрасно осведомлён о способностях Порье и считает его самым сильным из возможных оппонентов на данный момент.

«Я всегда стремился к самым сложным испытаниям. На счету Дастина победа в бою с Хукером, он отправил в нокаут Джастина (Гэтжи. — RT)... Вот вам уже достойные претенденты. Джастин, в свою очередь, нокаутировал Тони — ещё одного претендента. Так что я здесь на самом высоком уровне. Я бы выступил за то, чтобы того человека, если он продолжит уходить от обязанности вернуться к соревнованиям, лишили титула и назначили поединок за чемпионский пояс. Мне интересно, какие оправдания, какие слова прозвучат после этого сражения (с Порье на UFC 257. — RT). Предрекаю, что титул отнимут», — выразил мнение боец.

Наверняка многие ожидали, что пресс-конференция в преддверии UFC 257 запомнится многочисленными репликами в адрес Нурмагомедова и попытками Макгрегора любыми возможными способами привлечь внимание россиянина. Не приходится сомневаться, что несколько лет назад он поступил бы подобным образом и постарался задеть визави с помощью грубых оскорблений, но на этот раз подобного не произошло. Наоборот, Конор заверил, что не испытывает негативных чувств по отношению к Хабибу.

«Всё это было в 2018 году, а сейчас на дворе 2021-й. Скажу так: если у нас состоится повторный бой, то проблем не будет. Вот и всё. Если он продолжит убегать, то не знаю. Посмотрим... У Хабиба в жизни много чего происходит. Я не желаю ему вреда... Мир понимает, что это противостояние ещё не окончено, эта война ещё не окончена. Нашему спорту, людям нужно, чтобы этот поединок состоялся. Но гоняться за ним я не буду, если он не хочет сражаться. Понимаете? Я буду сохранять спокойствие и жить дальше. Вот что я делаю. Я вернулся в категорию до 70 килограммов и со временем покажу миру что и как. Всё начнётся в субботу вечером с поединка против Дастина Порье», — сказал Макгрегор.

Экс-чемпион UFC также прокомментировал сообщения в СМИ о поданном на него иске в суд по обвинению в изнасиловании. Он заверил, что старается не обращать внимания на подобные спекуляции в прессе и сосредоточен на сражении с Порье.

«Ну это старые новости. Проведено тщательное следствие, оно заняло два долгих года, меня полностью оправдали. Вот и всё. В моей жизни так много позитива. В субботу вечером меня ждёт великое испытание, я с нетерпением жду боя. Я очень усердно работал, чтобы уложиться в 70 килограммов и привести себя в нужную форму», — сказал Макгрегор.

Примечательно, что изначально Макгрегор и Порье собирались провести выставочный бой по правилам бокса, выручка от которого должна была пойти на благотворительность. В итоге схватка всё же была перенесена в октагон и организована UFC, но спортсмены не отказались от своей идеи. По словам Дастина, представители Конора уже связались с фондом The Good Fight Foundation и перечислили в него определённую сумму, а в будущем продолжат сотрудничество.

В свою очередь, Дастин вновь был не очень многословен, но также выражал уважение к своему оппоненту и пытался демонстрировать спокойствие. Всё это разительно контрастировало с их совместной пресс-конференцией в преддверии первого боя, когда американцу на протяжении десятка минут приходилось выслушивать одно оскорбление за другим. Впоследствии он признавался, что не испытывал подобной ненависти ни к одному из своих противников.

Порье заверил, что за шесть лет с момента первой битвы изменился как физически, так и ментально, а также вывел своё мастерство на новый уровень. Он также рассказал, что именно использует в качестве мотивации перед боем, и признался, что надеется в будущем вновь завоевать титул.

«Для меня каждая битва — ответственная. Я стараюсь что-то доказать, добиться от своей работы какого-то результата, улучшить положение своей семьи. И эта схватка не исключение. Я знаю, насколько значимо в боевых видах спорта выиграть у Конора Макгрегора. И я знаю, что победителю предстоит сразиться за золото. Поэтому я и иду драться», — отметил Порье.

При этом Макгрегор заявил, что ему тоже есть что доказать визави. Он напомнил, что представители команды Порье позволяли себе упрекать его в наличии проблем с «физикой». В частности, наставник американца Майк Браун говорил, что с течением боя Конор начинает заметно уставать и становится менее опасным. Также ирландец сообщил, что в 2021 году намерен сосредоточиться на выступлениях в лёгком весе и провести как минимум три поединка.

«У меня и в других весовых категориях неплохие успехи. Я себя везде хорошо показал. Я в нескольких дивизионах выигрывал титулы и одерживал победы нокаутом. В этом весе я чувствую себя замечательно. Но куда бы я ни подался, я чувствую, что становлюсь круче. Иду биться за титул в полусреднем весе — чувствую себя крутым, сильным, крупным. И сейчас тоже. А ещё я чувствую себя быстрым. Так что с нетерпением жду выступления. У меня в UFC в категории до 70 килограммов было не так уж много боёв. Но я готов потрудиться, готов изрядно попотеть, как у меня выходит в полулёгком весе: семь-восемь боёв за полтора года. Вот к чему я стремлюсь. Если мне смогут подобрать соперника… Некоторые из них уже на сцене, так что перспективы у нас хорошие, и я с нетерпением жду возможности выступить», — сказал Макгрегор.

Также ирландец рассказал, что позволяет ему сохранять мотивацию после более 12 лет профессиональной карьеры в ММА, и заявил, что в будущем намерен укрепить своё наследие.

«У меня ощущение такое, будто всё только начинается. Мне все говорят: «Эй, Конор, ты всего добился. Ты так богат! Ты богаче, чем Дана! Что ты тут делаешь?» А я такой: «А что, нельзя? Я хочу быть здесь, хочу выступать для своих поклонников!» Я ещё молод. В моей жизни было много ярких моментов. Но, знаете, все эти деньги и пояса — всё это приходит и уходит. А знаете, что остаётся? Хайлайты. Вспомните яркие эпизоды из карьеры Роя Джонса — младшего, Майка Тайсона и Мухаммеда Али. Я до сих пор их пересматриваю. Я хочу, чтобы из хайлайтов моих схваток можно было составить целый фильм...» — заключил Макгрегор.