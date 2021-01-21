Макгрегор назвал устаревшей новость о судебном разбирательстве против него

Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что появившаяся в СМИ новость об обвинениях в изнасиловании является устаревшей.

«Это старые новости. Это расследовалось на протяжении двух лет. Я чист. В воскресенье у меня серьёзное испытание. Проделал огромный объём работы. Надеюсь, мы с Дастином покажем очень хороший бой», — сказал Макгрегор на пресс-конференции перед UFC 257, где подерётся с американцем Дастином Порье.

Накануне ряд СМИ опубликовали новость о том, что на Макгрегора был подан иск в суд по обвинению в изнасиловании и выдвинуты требования выплатить компенсацию в размере более €1,4 млн.

Ранее Макгрегор высказался о прогрессе Порье.