Макгрегор: Порье вырос после нашего последнего боя

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Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отдал должное своему будущему сопернику, американцу Дастину Порье.
Макгрегор: Порье вырос после нашего последнего боя
  • Reuters

«После нашего последнего поединка у Дастина был отличный отрезок. Он вырос, подрался до верхушки дивизиона. С радостью буду конкурировать с ним вновь. В первый раз я нокаутировал его за 90 секунд. В этот раз я исхожу из своей подготовки и своих кондиций. Сейчас он в другом весе, он тяжелее и опытнее. Но я знаю, что могу это сделать. Его команда ставила под вопрос мои кондиции, но я работал над ними. Собираюсь выйти туда. Думаю, что я могу наносить ему сильные удары с самого начала. Надеюсь на длинный поединок», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

Первый поединок между американцем и ирландцем прошёл в 2014 году и завершился победой Конора нокаутом в первом раунде.

Повторный бой Макгрегора и Порье состоится 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, о чём говорят в преддверии боя Макгрегор — Порье.

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