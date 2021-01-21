Макгрегор: Порье вырос после нашего последнего боя

Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отдал должное своему будущему сопернику, американцу Дастину Порье.

«После нашего последнего поединка у Дастина был отличный отрезок. Он вырос, подрался до верхушки дивизиона. С радостью буду конкурировать с ним вновь. В первый раз я нокаутировал его за 90 секунд. В этот раз я исхожу из своей подготовки и своих кондиций. Сейчас он в другом весе, он тяжелее и опытнее. Но я знаю, что могу это сделать. Его команда ставила под вопрос мои кондиции, но я работал над ними. Собираюсь выйти туда. Думаю, что я могу наносить ему сильные удары с самого начала. Надеюсь на длинный поединок», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

Первый поединок между американцем и ирландцем прошёл в 2014 году и завершился победой Конора нокаутом в первом раунде.

Повторный бой Макгрегора и Порье состоится 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, о чём говорят в преддверии боя Макгрегор — Порье.