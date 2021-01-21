Макгрегор заявил, что готов провести повторный поединок с Холлоуэем

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился мнением по поводу возможного реванша с американцем Максом Холлоуэем.
Макгрегор заявил, что готов провести повторный поединок с Холлоуэем
  • Reuters

«Макс — точно один из кандидатов на бой со мной. Буду рад дать ему реванш, своим выступлением в бою с Каттаром он сделал его ещё более реальным», — цитирует Макгрегора MMA Junkie.

Он отметил, что у Холлоуэя на счету всего один бой в лёгком весе, но у него вполне есть возможность вернуться в эту категорию, так как если реванш будет, то именно в лёгком дивизионе.

Первый бой Макгрегора с Холлоуэем прошёл в 2013 году. Тогда победу одержал ирландец.

Ранее Макгрегор высказался о возможном реванше с Нурмагомедовым.

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