Макгрегор заявил, что готов провести повторный поединок с Холлоуэем
- Reuters
«Макс — точно один из кандидатов на бой со мной. Буду рад дать ему реванш, своим выступлением в бою с Каттаром он сделал его ещё более реальным», — цитирует Макгрегора MMA Junkie.
Он отметил, что у Холлоуэя на счету всего один бой в лёгком весе, но у него вполне есть возможность вернуться в эту категорию, так как если реванш будет, то именно в лёгком дивизионе.
Первый бой Макгрегора с Холлоуэем прошёл в 2013 году. Тогда победу одержал ирландец.
Ранее Макгрегор высказался о возможном реванше с Нурмагомедовым.