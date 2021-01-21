Макгрегор высказался о возможном реванше с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Мир увидел слабость Нурмагомедова. Все видят, что это незаконченное дело. Но, если он не хочет в этом участвовать, это его дело», — цитирует Макгрегора Mirror.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил с помощью удушающего приёма.

Ранее Вадим Немков выразил мнение, что Макгрегор нокаутирует Дастина Порье на UFC 257.