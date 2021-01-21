Немков считает, что Макгрегор нокаутирует Порье на UFC 257

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.

«Думаю, что Конор Макгрегор одержит победу, хотя Порье тоже набрал по сравнению с прошлым поединком. Но я всё равно думаю, что Макгрегор выиграет. Скорее всего, это будет нокаут во втором раунде», — приводит слова Немкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Порье является бойцом высокого класса, но выносливость является его единственной сильной стороной по сравнению с соперником.

Поединок Макгрегора и Порье пройдёт 23 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.

В послужном списке Макгрегора 22 победы и четыре поражения. На счету Порье 26 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев высмеял Макгрегора перед его возвращением в UFC.