Макгрегор: не желаю Нурмагомедову никакого вреда, но все хотят этот бой

Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Не желаю Хабибу никакого вреда. Это всё было в 2018-м. Сейчас всё это в прошлом. Все хотят этот бой. Этот бой нужен. А он не хочет его. Поэтому я буду двигаться вперёд. В лёгком весе я покажу миру, как всё обстоит на самом деле. Начну с боя против Дастина», — сказал ирландец на пресс-конференции.

Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после поединка с Джастином Гэтжи чемпион UFС объявил о завершении карьеры.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что у него не возникнет проблем при случайной встрече с Нурмагомедовым.