Макгрегор: не желаю Нурмагомедову никакого вреда, но все хотят этот бой

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Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор: не желаю Нурмагомедову никакого вреда, но все хотят этот бой
  • © Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

«Не желаю Хабибу никакого вреда. Это всё было в 2018-м. Сейчас всё это в прошлом. Все хотят этот бой. Этот бой нужен. А он не хочет его. Поэтому я буду двигаться вперёд. В лёгком весе я покажу миру, как всё обстоит на самом деле. Начну с боя против Дастина», — сказал ирландец на пресс-конференции.

Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после поединка с Джастином Гэтжи чемпион UFС объявил о завершении карьеры.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что у него не возникнет проблем при случайной встрече с Нурмагомедовым.

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