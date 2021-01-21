Макгрегор считает, что у него не возникнет проблем при случайной встрече с Нурмагомедовым

Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал факт проживания в одном отеле с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Все эти события были в 2018-м, а сейчас 2021-й. Если мы встретимся снова, то никаких проблем не будет. Но если он продолжит бегать от меня, то я не уверен. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

В 2018 году Нурмагомедов победил ирландца на турнире UFС 229 в Лас-Вегасе. Поединок предваряло большое количество оскорблений и провокаций со стороны Макгрегора в адрес российского бойца. После окончания боя Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и начал потасовку с командой соперника.

Российский чемпион присутствует в Абу-Даби в качестве члена команды своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который проводил бой 20 января на турнире UFC Fight Night и одержал победу над бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым.

Ранее Макгрегор заявил о намерении провести несколько боёв в лёгком дивизионе UFC.