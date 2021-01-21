Макгрегор считает, что у него не возникнет проблем при случайной встрече с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал факт проживания в одном отеле с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор считает, что у него не возникнет проблем при случайной встрече с Нурмагомедовым
  • © Brandon Magnus
  • Gettyimages.ru

«Все эти события были в 2018-м, а сейчас 2021-й. Если мы встретимся снова, то никаких проблем не будет. Но если он продолжит бегать от меня, то я не уверен. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

В 2018 году Нурмагомедов победил ирландца на турнире UFС 229 в Лас-Вегасе. Поединок предваряло большое количество оскорблений и провокаций со стороны Макгрегора в адрес российского бойца. После окончания боя Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и начал потасовку с командой соперника.

Российский чемпион присутствует в Абу-Даби в качестве члена команды своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который проводил бой 20 января на турнире UFC Fight Night и одержал победу над бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым.

Ранее Макгрегор заявил о намерении провести несколько боёв в лёгком дивизионе UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить