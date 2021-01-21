Макгрегор заявил о намерении провести несколько боёв в лёгком дивизионе UFC

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Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился планами на ближайшее будущее.
Макгрегор заявил о намерении провести несколько боёв в лёгком дивизионе UFC
  • Reuters

«Я прекрасно выступал во всех весовых категориях. Более чем в одном весе выигрывал пояса, побеждал нокаутом. В лёгком весе чувствую себя прекрасно, но и в полусреднем мне было хорошо. Я чувствовал себя сильным, но быстрым при этом. Я не так часто дрался в лёгком весе, но собираюсь провести серию боёв в нём в течение года. Надеюсь, UFC сможет предоставить мне возможность. Считаю, что сейчас это моя лучшая версия в 70 кг», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

Ирландец проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257. Бой пройдёт в рамках лёгкой весовой категории, чемпионом в которой является россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Макгрегор назвал устаревшей новость о судебном разбирательстве против него.

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