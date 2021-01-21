Макгрегор: наверное, я уже богаче главы UFC

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, в чём заключается его мотивация продолжать карьеру спортсмена.
Макгрегор: наверное, я уже богаче главы UFC
  • Reuters

«Меня часто спрашивают: «Зачем ты дерёшься? Ведь ты уже и так богат». Это правда, у меня всё есть. Наверное, я даже уже богаче Даны Уайта. Но я хочу быть здесь, и мне нравится делать это! Это и есть моя мотивация. Деньги и пояса — они приходят и уходят, но твои хайлайты останутся с тобой навечно! Посмотрите на хайлайты Роя Джонса, Майка Тайсона, Мухаммеда Али — они вечные! Я хочу, чтобы и мои хайлайты были похожи на кино, чтобы реальность была похожа на кино. Я хочу в будущем показывать их своему сыну и наслаждаться. Просто люблю эту игру, свою жизнь, и не пытайтесь от меня избавиться!» — сказал Макгрегор на пресс-конференции перед UFC 257.

В следующем поединке ирландец встретится с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье.

Ранее Шлеменко поделился ожиданиями от боя Макгрегор — Порье.

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