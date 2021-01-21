Шлеменко поделился ожиданиями от боя Макгрегор — Порье

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, каким видит бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-обладателя временного титула в лёгком весе Дастина Порье.
Шлеменко поделился ожиданиями от боя Макгрегор — Порье
  • © Пресс-служба RCC

«Бой с Порье — предсказуемый, там будет нокаут. Дастин выполняет роль человека, который нужен для раскрутки Конора. Если он победит, никто ему ничего не скажет. Конор — фаворит. Конор лучше смотрелся в бою с Хабибом, чем Порье. Порье — не боец. Конор — не мальчик, которого легко забороть. Он же с Хабибом хорошо боролся, пока не устал», — сказал Шлеменко в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».

Российский боец отметил, что данный бой для него не представляет особого интереса.

«Конор не будет терпеть, ему проще сдаться. Плюс он миллионер. Порье не сможет навязать ему хороший бой. Макгрегор плохо работает на ближней дистанции. Ему нужна дальняя дистанция. Нужно сближаться, висеть, прессинговать. Когда он устанет, то замедлится и потеряет преимущество. Я бы хотел, чтобы Хабиб ещё раз избил Конора. Для Хабиба это было бы супер. Популярности было бы больше. Можно просто прищучить его и заработать денег», — добавил Шлеменко.

Ирландец проведёт повторный поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби. Бой пройдёт в рамках лёгкой весовой категории, чемпионом в которой является россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Порье рассказал, как изменился после первого боя с Макгрегором.

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