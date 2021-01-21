Порье рассказал, как изменился после первого боя с Макгрегором
- Reuters
«Изменился физически и ментально, это без вопросов. Ты должен развиваться, чтобы оставаться на вершине так долго. Я взрослею, становлюсь крепче. Мне всё равно, что обо мне говорят. Думаю, моя суперсила в том, что мне плевать, что говорят обо мне», — сказал Порье на пресс-конференции.
Первый поединок американца с ирландцем завершился победой Макгрегора нокаутом в первом раунде. Повторный бой между этими соперниками состоится 24 января на турнире UFC 257.
Ранее Макгрегор заявил, что Порье вырос после их последнего боя.