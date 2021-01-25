Тактаров высказался о поражении Макгрегора от Порье

Бывший боец UFC Олег Тактаров прокомментировал поражение экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

«Посмотрел этот бой. Могу сказать, что Порье хотел выиграть больше. Тренировался он больше, усерднее. Видимо, он поменял тренера по ударке. Его слабая часть была в том, что ноги не помогали ударам. Была колхозная манера стоять на ногах и махать. Сейчас он всё доворачивал. Колени работали, таз работал. Появились обманные движения. В какой-то момент он мне даже Оскара де ла Хойю напомнил. В общем-то, совсем другой парень был. На ногах он двигался не хуже, а потом даже лучше Конора», — заявил Тактаров в своём Instagram.

Он отметил, что Макгрегор талантливый и трудолюбивые боец.

«Этот бой доказал ещё кое что. Тот, кто сильнее в партере на две головы, даже если он на один уровень ниже в стойке, он всё равно лидирует. Мы видели у Конора одиночные и сдвоенные удары и всё. Он боялся нанести третий завершающий удар, а момент для этого был. Конор боялся, что его переведут в партер, вот и всё. С этой осторожностью много не наработаешь. Если Конор хочет возвращаться, ему сейчас полгода заниматься борьбой, притом не с теми, с кем удобно, а с теми, кто сильнее его, тяжелее, и будет побеждать. Прогресса от занятий с теми, кто целует тебе задницу, не будет», — добавил Тактаров.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее Михаил Рагозин выразил мнение, что бой Порье с Макгрегором не убедит Хабиба Нурмагомедова вернуться.