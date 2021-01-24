Рагозин считает, что бой Порье и Макгрегора не убедит Нурмагомедова вернуться

Российский боец смешанного стиля Михаил Рагозин отреагировал на победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором.

«Однозначно, Порье совершил апсет. Да, можно было ожидать, что бой закончится именно так, но казалось, что этот бой сделан под возвращение Конора и всё было продумано», — цитирует Рагозина РИА Новости.

Он отметил, что Макгрегор не был готов к поединку, а Порье отбил ирландцу переднюю ногу.

«Я думаю, что этот бой не убедил Хабиба вернуться. Да, второй бой с Порье интересен с точки зрения спорта, но в плане шоу и денег — нет», — добавил Рагозин.

По его мнению, пик карьеры Макгрегора прошёл и вряд ли уже вернётся.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее Тина Канделаки высмеяла Макгрегора и Порье после их поединка на UFC 257.