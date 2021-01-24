Рагозин считает, что бой Порье и Макгрегора не убедит Нурмагомедова вернуться

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Российский боец смешанного стиля Михаил Рагозин отреагировал на победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором.
Рагозин считает, что бой Порье и Макгрегора не убедит Нурмагомедова вернуться
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

«Однозначно, Порье совершил апсет. Да, можно было ожидать, что бой закончится именно так, но казалось, что этот бой сделан под возвращение Конора и всё было продумано», — цитирует Рагозина РИА Новости.

Он отметил, что Макгрегор не был готов к поединку, а Порье отбил ирландцу переднюю ногу.

«Я думаю, что этот бой не убедил Хабиба вернуться. Да, второй бой с Порье интересен с точки зрения спорта, но в плане шоу и денег — нет», — добавил Рагозин.

По его мнению, пик карьеры Макгрегора прошёл и вряд ли уже вернётся.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее Тина Канделаки высмеяла Макгрегора и Порье после их поединка на UFC 257.

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