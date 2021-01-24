Канделаки высмеяла Макгрегора и Порье после их поединка на UFC 257

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила бой между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Когда Дастин Порье бился с Хабибом Нурмагомедовым (слово «бился» даже не подходит), он производил впечатление каши, в которую можно погружать руки. Этим утром рядом с одной тарелкой каши поставили вторую, как бы ни обидно было слышать это Конору Макгрегору. Порье, конечно, молодец — зажал, попал, добил. Но он и добивал как-то вяло, а Макгрегор сонно всё это принимал, пока ему не надоело», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что разница между этими бойцами и действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым является колоссальной. По её мнению, теперь россиянину не будут предлагать реванш с Макгрегором, но и проводить второй бой с Порье тоже неинтересно.

«Не UFC у нас в лёгком весе, а размазня какая-то», — добавила Канделаки.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее глава Союза ММА России заявил, что бой с Порье откинул Макгрегора на два года назад.