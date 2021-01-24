Глава Союза ММА России: бой с Порье откинул Макгрегора на два года назад

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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал поражение ирландского бойца смешанного стиля от американца Дастина Порье.
Глава Союза ММА России: бой с Порье откинул Макгрегора на два года назад
  • Reuters

«Я предполагал, что так и будет. Выйти после такого перерыва и против такого оппонента — это риск, нужно было более планомерно построить возвращение. А он вышел и попал на Порье», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Он также отметил, что если Порье без шансов проиграл Хабибу Нурмагомедову, то это не значит, что подобное должно было произойти в бою с Макгрегором.

«Сегодняшний бой откинул Макгрегора минимум на два года назад», — добавил Габдуллин.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее было опубликовано видео нокаута Порье в поединке с Макгрегором.

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