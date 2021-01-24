Опубликовано видео нокаута Порье в поединке с Макгрегором
- © Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports
- Reuters
Ролик опубликован в Instagram-аккаунте UFC Russia.
Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.
Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27-ю победу в карьере при шести проигрышах.
Ранее Порье заявил, что не собирается драться с Чендлером в UFC.