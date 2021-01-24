Опубликовано видео нокаута Порье в поединке с Макгрегором

В сети опубликовано видео нокаута американца Дастина Порье в бою с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 257.

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27-ю победу в карьере при шести проигрышах.

Ранее Порье заявил, что не собирается драться с Чендлером в UFC.