Порье заявил, что не собирается драться с Чендлером в UFC

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье после победы над ирландцем Конором Макгрегором высказался о возможном поединке с соотечественником Майклом Чендлером.
Порье заявил, что не собирается драться с Чендлером в UFC
  • Reuters
  • © Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY

«Я могу гарантировать, что не буду драться с Майклом Чендлером. Они могут делать всё, что захотят, с этим дивизионом. Никакого неуважения к нему, он кажется хорошим мужем, отцом, хорошо говорит. Это просто мои чувства к дивизиону и к спорту», — приводит слова Порье ТАСС.

По его словам, он рад, что ему удалось взять реванш в поединке с Макгрегором, это создаёт отличную сюжетную линию. Относительно своего будущего американский боец признался, что пока ему просто нужно вернуться домой и обдумать своё решение.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Чендлер на том же турнире нокаутировал в первом раунде новозеландца Дэна Хукера, а глава UFC Дана Уайт заявил, что именно Чендлер и Порье станут претендентами на титул.

Ранее Вадим Немков выразил уверенность, что поражение Макгрегора поставило точку в разговорах о возобновлении карьеры Нурмагомедова.

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