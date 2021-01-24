Немков: поражение Макгрегора поставило точку в разговорах о возобновлении карьеры Нурмагомедова

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье.

«Порье разработал правильную тактику под Макгрегора, отбил переднюю ногу, обездвижил, попал навстречу и добил. Он хорошо прочувствовал этот момент», — цитирует Немкова ТАСС.

По его мнению, Макгрегор не смог придумать ничего нового и уступил именно с тактической точки зрения, хотя его удары были достаточно жёсткими.

«Этот бой завершил разговоры не только о реванше Конора и Хабиба, но и о возобновлении карьеры Хабиба», — добавил Немков.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Ранее Макгрегор ответил на слова Нурмагомедова о поражении от Порье.