Макгрегор ответил на слова Нурмагомедова о поражении от Порье

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова о причинах его поражения от американца Дастина Порье.
Макгрегор ответил на слова Нурмагомедова о поражении от Порье
  • © Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports
  • Reuters

«Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял. Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается», — приводит слова Макгрегора ТАСС.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Нурмагомедов же высказал мнение, что Макгрегор потерпел поражение из-за смены команды.

Ранее Нурмагомедов признался, что очень уважает главу UFC Дану Уайта.

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