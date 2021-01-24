Макгрегор ответил на слова Нурмагомедова о поражении от Порье
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«Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял. Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается», — приводит слова Макгрегора ТАСС.
Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.
Нурмагомедов же высказал мнение, что Макгрегор потерпел поражение из-за смены команды.
Ранее Нурмагомедов признался, что очень уважает главу UFC Дану Уайта.