Нурмагомедов признался, что очень уважает главу UFC Уайта

Боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, посвящённый главе UFC Дане Уайту.

На фотографии функционер что-то говорит спортсмену на ухо.

«Вы можете любить его или ненавидеть, но вы обязаны уважать его. Этот парень строит этот спорт. Спасибо тебе за всё, Дана Уайт. Я тебя безмерно уважаю», — написал Нурмагомедов, прикрепив к своему комментарию эмодзи в виде рукопожатия.

Ранее Иван Штырков выразил мнение, что Конор Макгрегор уже не сможет набрать былую форму и найти для себя новую мотивацию.