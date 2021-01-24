Нурмагомедов признался, что очень уважает главу UFC Уайта

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Боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, посвящённый главе UFC Дане Уайту.
Нурмагомедов признался, что очень уважает главу UFC Уайта
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

На фотографии функционер что-то говорит спортсмену на ухо.

«Вы можете любить его или ненавидеть, но вы обязаны уважать его. Этот парень строит этот спорт. Спасибо тебе за всё, Дана Уайт. Я тебя безмерно уважаю», — написал Нурмагомедов, прикрепив к своему комментарию эмодзи в виде рукопожатия.

Ранее Иван Штырков выразил мнение, что Конор Макгрегор уже не сможет набрать былую форму и найти для себя новую мотивацию.

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