Штырков заявил, что Нурмагомедов не вернётся в UFC ради боя с Порье
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Ирландец потерпел поражение нокаутом на турнире UFC 257 от Дастина Порье.
«Порье всё сделал грамотно: повозил у сетки, отбил ногу. Он заслуживает боя за титул, пусть даже временного чемпиона. Хабиб Нурмагомедов точно ради Порье не вернётся, да и UFC этот бой не принесёт ничего особенного. Возможно, Конор пройдёт несколько боёв, наберёт форму и убедит всех, что он способен конкурировать с бойцами из первой пятерки, чтобы в итоге их встреча с Хабибом состоялась», — цитирует Штыркова «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что боец Александр Шлеменко выразил удивление исходом боя Макгрегор — Порье.