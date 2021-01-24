Шлеменко выразил удивление исходом боя Макгрегор — Порье

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал исход боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

Американец победил ирландца нокаутом во втором раунде.

«Сильно удивлён итогом боя, я полагал, что это Конор выиграет во втором раунде нокаутом. Конор как был интересен, так и останется. Если говорить о его возможном противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым, то оно под большим вопросом», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».

Боец также считает, что бои Макгрегора будут собирать хорошую кассу с платных трансляций даже в случае новых поражений ирландца.

Ранее сообщалось, что о поединке высказался Сергей Харитонов.