Шлеменко выразил удивление исходом боя Макгрегор — Порье
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- Reuters
Американец победил ирландца нокаутом во втором раунде.
«Сильно удивлён итогом боя, я полагал, что это Конор выиграет во втором раунде нокаутом. Конор как был интересен, так и останется. Если говорить о его возможном противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым, то оно под большим вопросом», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».
Боец также считает, что бои Макгрегора будут собирать хорошую кассу с платных трансляций даже в случае новых поражений ирландца.
Ранее сообщалось, что о поединке высказался Сергей Харитонов.