Боксёр Ковалёв впервые высказался по поводу проваленных допинг-тестов

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв впервые выступил с заявлением по поводу проваленных допинг-тестов.
Боксёр Ковалёв впервые высказался по поводу проваленных допинг-тестов
  • РИА Новости

«Хочу заявить, что ничего запретного целенаправленно я не принимал, так как тестируюсь VADA с 2014 года. Это моя инициатива — проверяться, так как я сторонник честного спорта и чистого спорта. Так вот, сейчас идёт расследование, каким образом запрещённый препарат попал в мой организм. По окончании расследования будет понимание. Обязательно вам всё расскажу: каким образом, какой препарат и кто в этом постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться результатов расследования», — написал Ковалёв в своём Instagram.

В допинг-пробах Ковалёва был обнаружен синтетический тестостерон. В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения, одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года и проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что Константин Цзю поделился мнением о ситуации с положительными допинг-пробами Ковалёва.

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