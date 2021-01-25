Цзю о допинге у Ковалёва: это не его вина, а тех людей, которые находятся рядом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение о ситуации с положительными допинг-пробами бывшего чемпиона WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва.

«Сейчас столько всего запрещено… У меня в жизни был пример: повреждено ребро, чтобы избежать любых обезболивающих препаратов, сделали локальную заморозку безо всяких уколов. Всё зависит от врачей, которые находятся рядом с Сергеем. Ему рекомендуют — он делает. Это вина не Ковалёва, а тех людей, которые находятся рядом с ним. Ты приходишь к врачу и говоришь, что болит. Врач знает, что ты действующий спортсмен», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

В допинг-пробах Ковалёва был обнаружен синтетический тестостерон. В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения, одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Ранее появилась информация, что второй допинг-тест боксёра Ковалёва дал положительный результат.