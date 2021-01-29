В Федерации бокса России заявили об отсутствии интереса к проведению реванша Тайсон — Джонс

Федерация бокса России не будет заниматься организацией повторного поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырёх дивизионах Роем Джонсом.

«Эта идея снята с повестки дня. Мы всегда готовы видеть Роя Джонса на его второй родине, он гражданин России. Мы готовы с ним проводить совместные программы по популяризации бокса, которые он уже запустил. А проведение таких больших поединков, как Рой Джонс — Майк Тайсон... По моему мнению, такие деньги мы лучше направим на развитие детского спорта», — заявил Щекутьев.

Выставочный бой Тайсон — Джонс состоялся в ноябре в Лос-Анджелесе и завершился вничью.

Ранее Харитонов заявил, что ему предлагали бой против Тайсона с фиксированным результатом.