В Федерации бокса России заявили об отсутствии интереса к проведению реванша Тайсон — Джонс
- Reuters
«Эта идея снята с повестки дня. Мы всегда готовы видеть Роя Джонса на его второй родине, он гражданин России. Мы готовы с ним проводить совместные программы по популяризации бокса, которые он уже запустил. А проведение таких больших поединков, как Рой Джонс — Майк Тайсон... По моему мнению, такие деньги мы лучше направим на развитие детского спорта», — заявил Щекутьев.
Выставочный бой Тайсон — Джонс состоялся в ноябре в Лос-Анджелесе и завершился вничью.
Ранее Харитонов заявил, что ему предлагали бой против Тайсона с фиксированным результатом.