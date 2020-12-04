Харитонов заявил, что ему предлагали бой против Тайсона с фиксированным результатом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что заранее знал результат выставочного боя между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Я уже знал результат заранее. Мне также поединок с Тайсоном предлагали и говорили, что победителя не определят, будет объявлена ничья. Я должен был до конца года встретиться с Майком в ринге. Мы должны были боксировать в России — в Москве, Екатеринбурге или каком-то другом городе. Мне поступило предложение, я дал согласие. Перед этим сказали: «Сергей, тебе нельзя драться в полную силу, всё-таки ему 54 года». Мне говорили, что он может бить любые удары, а я должен больше обороняться», — сказал Харитонов YouTube-каналу «Разговор по душам».

Выставочный поединок между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом продлился все восемь раундов по две минуты. По окончании поединка была объявлена ничья.

Ранее Исмаилов заявил, что не стоит хейтить Харитонова за примирение с Яндиевым.