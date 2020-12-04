Исмаилов: не стоит хейтить Харитонова за примирение с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался относительно критики в адрес бойца Bellator Сергея Харитонова, который помирился с избившим его экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Да не стоит Харитонова хейтить. Всё неоднозначно. Я часто сталкивался с ситуациями, когда один втащил другому, подрались, непонятки, и затем один друг рассказывает, какой другой плохой, второй рассказывает... А потом мы наблюдаем, как они снова подружились. Теперь мы увидели то же самое в интернете. Сейчас Харитонова хейтят за то, что он пожал руку Яндиеву. Это его право и его дело, они дружили. Может, завтра будут дружить ещё лучше. Жаль, что всё это вышло на публику», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга бизнесмена Руслана Абдо во время турнира по ММА в Москве. Обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева было возбуждено два уголовных дела. 24 ноября Харитонов и Абдо объявили о примирении с Яндиевым.

Ранее Исмаилов поблагодарил болельщиков за поддержку.