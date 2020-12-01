Исмаилов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поблагодарил своих болельщиков перед поединком с соотечественником Иваном Штырковым.

«Хочу поблагодарить всех, кто со мной! Я помню тяжёлые времена, помню лёгкие. Ситуация менялась, а вы всегда рядом, всегда поддерживаете или порадуетесь вместе со мной! Вы частичка света в это тусклое время! Я рад, что ваша положительная сторона преобладает над негативной. Вы не раз вдохновляли меня и на ваше плечо не раз была возможность опереться! Пускай в вашей жизни будут такие же люди как и вы, что бы вам хотелось написать, подобно тому, как пишу сейчас я. Улыбок вам по жизни и благ вашим семьям!» — написал боец в своём Instagram.

Поединок Исмаилова со Штырковым состоится 13 декабря на турнире Absolute Chamnship Akhmat ACA 115.

Ранее глава ACA назвал Исмаилова самым дорогим бойцом лиги.