«Не соответствует действительности»: в Японии опровергли сообщения о возможной отмене ОИ-2020 в Токио

Японское правительство делает всё необходимое для проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, а информация об отмене соревнований не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи, комментируя публикации в СМИ. При этом в оргкомитете Игр сообщили, что рассматривают все возможные варианты развития событий, и объяснили, когда планируют принять окончательное решение по этому вопросу.

В Японии опровергли слухи об отмене летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти летом 2021 года. В правительстве страны сообщили, что пока не рассматривают вариант отказа от проведения соревнований и делают всё возможное, чтобы они состоялись. При этом в оргкомитете турнира согласились, что негативное развитие событий вполне реально, и рассказали, когда планируют принять окончательное решение по данному вопросу.

Возможная отмена летней Олимпиады стала широко обсуждаться в связи с публикацией в британской прессе. Накануне издание The Times сообщило, что в Японии всерьёз подумывают отказаться от идеи организации Игр в 2021 году. По словам источника, в условиях пандемии это может стать слишком сложной задачей.

«Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что (провести Олимпиаду. — RT) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится», — заявил источник.

При этом в правительстве Японии надеются, что вместо отменённых Игр Токио получит право принять летнюю Олимпиаду в будущем. Возможно, там полагают, что Международный олимпийский комитет не станет сдвигать график и соревнования 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе соответственно. Таким образом, надежды японцев связаны с Играми 2032 года, хозяин которых ещё не определён, пишет издание.

Судя по всему, многие в правительстве страны разделяют опасения, что ОИ не удастся провести ближайшим летом, и считают правильным отказаться от этой идеи из-за распространения COVID-19. Если в 2020 году, по данным ВОЗ, максимальное число инфицированных в Японии составило 3841, то на протяжении последних двух недель планка ни разу не опускалась ниже отметки 5000. Причём 9 января был зафиксирован антирекорд — 7855 заболевших.

Вакцинацию от коронавируса японцы планируют начать лишь в конце февраля. По мнению председателя Коммунистической партии Кадзуо Сии, к лету она не будет завершена. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun. Также, по его мнению, проблемой может стать неспособность государства обеспечить необходимое число медицинских работников на соревнованиях, ведь большинство из них по-прежнему будет занято больными COVID-19.

«Необходимо отменить проведение Игр этим летом, и все усилия Японии и остального мира должны быть направлены на сдерживание пандемии нового коронавируса», — заявил Сии на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Своё согласие с Сии выразил и председатель Конституционно-демократической партии Юкио Эдано. Он назвал безответственным стремление организовать соревнования, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в мире. Отмечается, что предложение перенести Игры поддержали и другие представители оппозиции.

Тем не менее в правительстве Японии поспешили опровергнуть слухи о возможной отмене Олимпиады. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи заявил, что рассматриваются все варианты развития ситуации, но на данный момент делается максимум возможного, чтобы Игры состоялись в 2021 году.

«Это не соответствует действительности… Конечно, мы должны принять во внимание ситуацию, которая сложилась за рубежом, и не исключено, что в какой-то момент мы примем решение (об отмене Олимпиады. — RT). Но до этого времени японское правительство будет делать всё, что нужно», — приводит заявление Сакаи ТАСС.

С ним согласилась и министр по делам проведения Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото. По её словам, в настоящее время прилагаются все усилия, чтобы принять необходимые меры против распространения коронавируса и провести соревнования.

«Администрация Токио, организационный комитет Игр, Международный олимпийский комитет находятся в тесном взаимодействии и продолжают подготовку», — цитирует Хасимото NHK.

Она также прокомментировала предложение оппозиции отказаться от попыток организовать Игры. По её словам, это обусловлено обеспокоенностью людей ситуацией вокруг коронавируса как в Японии, так и за её пределами. Однако министр добавила, что задача руководства страны состоит в том, чтобы как можно тщательнее подготовиться к мероприятию и обеспечить безопасное и спокойное проведение Олимпиады.

Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори также допустил возможность отмены соревнований и даже сообщил, в какие сроки может быть принято решение по этому вопросу. По его словам, это может произойти в преддверии старта эстафеты олимпийского огня, назначенного на 25 марта.

«Естественно, мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. Вопрос о проведении Олимпийских игр прояснится, когда станет известно, будет дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена», — цитирует Мори ТАСС.

Впоследствии слухи о решении отказаться от организации Игр опровергли и представители международных олимпийского и паралимпийского комитетов. В официальном заявлении говорится, что в вопросе проведения соревнований летом 2021 года не произошло никаких изменений.

«МОК, МПК, оргкомитет «Токио-2020» и все их партнёры являются безусловными приверженцами идеи успешного проведения Игр и сосредоточены на вопросах безопасной и надёжной организации Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Эта позиция не изменилась и была снова подтверждена МОК, «Токио-2020» и правительством Японии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международного паралимпийского комитета.

Следует отметить, что эта позиция полностью соотносится с недавним заявлением главы МОК Томаса Баха. По его мнению, нет причин полагать, что Олимпийские игры по каким-либо причинам могут не стартовать 23 июля.

«Прежде всего, позвольте мне подчеркнуть, что нельзя сравнивать март 2021 года с мартом 2020-го, поскольку был достигнут значительный прогресс с точки зрения науки, медицины, вакцинации и тестирования. В марте прошлого года этого не было. Тогда никто ещё не знал, как бороться с пандемией, а теперь мы знаем об этом гораздо больше», — цитирует Баха The Japan Times.

Аналогичную позицию занял бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд.

Судя по всему, не сомневаются в проведении Игр и в Австралийском олимпийском комитете. Там заверили, что продолжают подготовку к турниру и намерены сделать всё возможное, чтобы команда успешно выступила в Токио и благополучно вернулась домой.