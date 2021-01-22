В Японии сообщили о продолжении подготовки к ОИ-2020 этим летом

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Министр по делам проведения Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила, что власти Японии продолжают вести подготовку к проведению соревнований летом.
В Японии сообщили о продолжении подготовки к ОИ-2020 этим летом
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«Все мы прилагаем все усилия для того, чтобы принять необходимые меры против распространения коронавируса и провести Олимпийские игры. Администрация Токио, организационный комитет игр, Международный олимпийский комитет находятся в тесном взаимодействии и продолжают подготовку», — цитирует Хасимото NHK.

Она также считает, что призывы к переносу Игр связаны с волнением людей по поводу распространения коронавируса, но задача правительства как раз и состоит в том, чтобы обеспечить безопасность.

Перенесённая с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа

Ранее сообщалось, что власти Японии планируют отменить Олимпиаду в 2021 году.

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