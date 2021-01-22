The Times: власти Японии планируют отменить Олимпиаду в 2021 году

Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпиады в Токио, которая была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет The Times со ссылкой на на высокопоставленный источник в японском правительстве.

Источник сообщил, что Токио ищет возможность объявить об отмене Олимпиады, не теряя лицо.

«Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», — заявил он.

Перенесённая с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на слухи о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.