The Times: власти Японии планируют отменить Олимпиаду в 2021 году

Короткая ссылка
Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпиады в Токио, которая была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
The Times: власти Японии планируют отменить Олимпиаду в 2021 году
  • Reuters

Об этом пишет The Times со ссылкой на на высокопоставленный источник в японском правительстве.

Источник сообщил, что Токио ищет возможность объявить об отмене Олимпиады, не теряя лицо.

«Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», — заявил он.

Перенесённая с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на слухи о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить