The Times: власти Японии планируют отменить Олимпиаду в 2021 году
- Reuters
Об этом пишет The Times со ссылкой на на высокопоставленный источник в японском правительстве.
Источник сообщил, что Токио ищет возможность объявить об отмене Олимпиады, не теряя лицо.
«Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», — заявил он.
Перенесённая с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на слухи о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.