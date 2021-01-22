МОК и IPC опровергли слухи о повторном переносе Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) исключают, что Олимпийские игры в Токио могут быть снова перенесены из-за коронавируса.

Об этом сообщается в заявлении на сайте IPC.

«МОК, IPC, оргкомитет «Токио-2020» и все партнёры полностью привержены успешному проведению Игр и сосредоточены на безопасной и надёжной организации Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Эта позиция не изменилась и сегодня была вновь подтверждена МОК, «Токио-2020» и правительством Японии», — говорится в тексте.

Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. До этого в прессе появились слухи о возможной отмене Игр.

Ранее в Японии сообщили о продолжении подготовки к ОИ-2020 этим летом.