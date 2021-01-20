Гольфист Вудс перенёс операцию на спине и может не попасть на ОИ в Токио

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс перенёс операцию на позвоночнике.

«Я с нетерпением жду начала тренировок и сосредоточен на том, чтобы вернуться в тур», — написал Вудс в своём Twitter, сообщив о своей операции.

Для 45-летнего спортсмена это уже пятая операция на спине.

Вудс, прежде заявивший о своём намерении выступить на Олимпиаде в Токио, может не отобраться на Игры: в мировом рейтинге он занимает только 44-е место, уступая многим своим соотечественникам, также претендующим на попадание в сборную США для выступления на Олимпиаде.

Ранее Олег Матыцин заявил, что россияне должны иметь доступ к занятиям гольфом по всей стране.