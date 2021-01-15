«Для недругов она будет раздражителем»: как в России отреагировали на идею заменить гимн на «Катюшу» на ЧМ и ОИ

Заменить гимн России на «Катюшу» в связи с запретом государственной символики на крупных турнирах — хорошая инициатива, поскольку эта композиция узнаваема во всём мире. Об этом заявила фехтовальщица Яна Егорян. С её мнением согласился депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв. По его словам, эта мелодия послужит дополнительным «раздражителем для недругов» страны. В то же время народный артист России Денис Мацуев предложил использовать что-то из классики, а олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко раскритиковал саму идею.

После публикации полного текста вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), в соответствии с которым сборной России на протяжении двух лет запрещено использование государственной символики на крупных турнирах, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). На нём в числе прочего обсуждался вопрос, какая мелодия может заменить гимн на соревнованиях.

Как заявила в интервью ТАСС возглавляющая комиссию олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, большинство проголосовало за песню «Катюша».

«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на «Катюше». Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, её любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому ОКР», — отметила Великая.

Шоу-бизнес: это визитная карточка России

Громкая инициатива ожидаемо спровоцировала резонанс — и нашла всестороннюю поддержку. Так, представители мира шоу-бизнеса в подавляющем большинстве высказались за такую замену гимна.

«Это знаковая песня для всего нашего народа и для тех людей, которые любят русскую музыку, любят русский фольклор. Эта песня на протяжении уже 80 лет звучит во всём мире как визитная карточка России», — подчеркнул народный артист России Лев Лещенко в интервью телеканалу «Звезда».

Эту точку зрения разделяет и музыкант Александр Пушной. По его мнению, в плане узнаваемости «Катюша» — правильный выбор.

«Что у любого иностранца ассоциируется с Россией? Если вы поймаете японца или китайца и начнёте ему что-то напевать, то он ничего не узнает, кроме «Катюши». Это некая витрина... У нас есть хорошие песни, связанные со спортом, но на экспорт это неузнаваемо. Выбрали и музыку, и узнаваемый бренд. Ничего нелогичного», — сказал Пушной «Чемпионату».

Инициативой комиссии спортсменов осталась довольна и певица Пелагея, предложившая свою помощь в записи трека.

«Песня замечательная, боевая. Главное — то, что звучит у нас и у наших спортсменов в сердцах. Я, конечно, готова записать песню, которая стала бы гимном для наших спортсменов на ближайшие два года, если Родина позовёт», — подчеркнула артистка в беседе со Sport24.

Поддержал коллег по цеху автор и исполнитель Юрий Лоза. «Катюшу» будут петь с большим удовольствием. Это хорошая инициатива», — уверен музыкант.

Народный артист России Денис Мацуев также нашёл интересным вариант с заменой гимна на «Катюшу», которая, по его мнению, заряжает оптимизмом и настраивает на сплочённость. В то же время он предложил несколько альтернативных вариантов.

«Если бы спросили меня, я бы выбрал что-то из классической музыки, потому что ничто не сплачивает спортсменов, да и вообще людей больше, чем музыка Петра Чайковского или Сергея Рахманинова. У нас же большой репертуар: симфонии Чайковского «Ромео и Джульетта», «1812 год», «Колокола» Рахманинова или кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». После такой музыки невозможно проиграть», — сказал Мацуев РИА Новости.

Также по теме «Остаётся извлечь из произошедшего уроки»: Матыцин о решении CAS, восстановлении ВФЛА и борьбе с коронавирусом России необходимо извлечь уроки 2020 года и двигаться дальше. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин в интервью RT, комментируя...

А вот народный артист России Олег Басилашвили считает, что решать этот вопрос должны сами спортсмены.

«Считаю, надо сделать так: если большинство спортсменов из России выберут «Катюшу», то именно таким будет наш условный гимн на Олимпиаде. В данном случае надо спрашивать именно у них, потому что им выходить под эту музыку на Олимпийских играх, им выступать», — уверен актёр.

Впрочем, есть и те, кому идея с использованием «Катюши» не очень близка. Например, актёр и режиссёр Никита Джигурда выдвинул свой вариант замены гимна.

«Понимаю мысли тех, кто предложил использовать «Катюшу» как альтернативный гимн. Это мировой хит. Но моё мнение — лучше взять для этой цели марш «Прощание славянки». «Катюша» — легендарная песня. Танцевальная, медийная, но более лёгкая, она не будет отражать всю эту ситуацию с запретом гимна. Вместо уникального гимна лучше взять марш. В этом есть мощь. «Прощание славянки» — произведение, которое пробирает до слёз, до дрожи. Произведение, за которым стоит история», — рассказал Джигурда.

Несогласие с коллегами выразил и известный актёр и певец Михаил Боярский.

«Она совсем не подходит. У меня совершенно другие ассоциации с этой песней. Я бы вряд ли что-то предложил, но уж лучше взять «Вставайте, люди русские!» Прокофьева. Мне кажется, это более подходящий вариант», — уверен Боярский.

Спортсмены: нет человека, который не знал бы слов «Катюши»

У ведущих спортсменов страны идея с использованием «Катюши» вместо гимна также нашла одобрение. Так, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова отметила, что эту композицию многие любят и знают слова песни. Того же мнения придерживается и фехтовальщица Яна Егорян.

«Я считаю, что эта песня отлично подходит, её многие знают. Не Моргенштерна же нам петь, правильно? «Катюша» — неплохой выбор», — цитирует Егорян РБК.

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, в свою очередь, напомнил, что вопрос попадания легкоатлетической сборной на Олимпиаду остаётся открытым. Однако в случае допуска в Токио и он готов отрепетировать исполнение «Катюши».

«У нас лёгкая атлетика находится на полшага позади всех остальных. Нам вообще для начала надо понять, сможем мы попасть на Олимпиаду или нет. Вот когда всё прояснится, тогда будет время и выучить «Катюшу», и отрепетировать исполнение», — поделился мнением Шубенков.

Но были и те, кто предложил продолжить поиски альтернативы для гимна. В частности, экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в подобной ситуации лучше написать новую композицию.

«Впервые с таким сталкиваемся. Если запретили, значит, запретили. Можно и новый гимн сочинить, как делалось раньше. Патриотический какой-то. Плюс есть много песен патриотических, есть спортивные композиции. «Катюша» — это про военное время, а мы ведь не на войне», — подчеркнул Мостовой.

А четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вовсе принял идею в штыки.

«Этому поколению не до «Катюши». Ну какую «Катюшу»? Для нас эта песня священна — это 1941—1945 годы. Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» может идти речь? Это песня победы. А им надо петь похоронную...» — резко прокомментировал инициативу Тихонов для News.ru.

Официальные лица: есть мелодии, которые прочно ассоциируются с Россией и русскими

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что «Катюшу» будут петь на аренах, даже если выбор ОКР не согласует МОК.

«Я не думаю, что МОК такой вариант согласует. Гимн России есть гимн России. Но болельщикам никто не запрещает его петь! «Катюша» — это прекрасная песня, но не гимн. Я считаю, пусть болельщики будут исполнять гимн на трибунах», — заявила Журова.

Поддержал выбор «Катюши» в качестве альтернативного гимна и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Думаю, что эта песня стопроцентно говорит об узнаваемости российских спортсменов во всём мире. А всё остальное должно быть подтверждено нашими результатами и желанием побеждать», — разъяснил свою позицию руководитель.

Также по теме Без гимна и флага страны: какие условия должны соблюдать российские спортсмены на грядущих чемпионатах мира Российские спортсмены на ближайших чемпионатах мира будут вынуждены в той или иной форме соблюдать нейтральный статус, исполняя...

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв рассматривает «Катюшу» как «раздражитель для недругов» страны.

«Моё мнение — мы должны выступать под государственный гимн России. Но есть решение CAS, и надо его выполнять. Песня «Катюша», как мне кажется, является некой визитной карточкой, эта мелодия известна всему миру. А для наших недругов она будет являться неким раздражителем», — уверен Свищёв.

Бывший президент ОКР Александр Жуков также не сомневается в правильности выбора.

«Думаю, никто не спутает наших спортсменов, когда услышит «Катюшу». По-моему, это узнаваемая и замечательная мелодия. Есть ещё «Калинка», есть мелодии, которые прочно ассоциируются с Россией и русскими... Патриотическая песня Глинки? Её нельзя использовать — всё, что было связано с государственными символами, нельзя использовать. А песня, которая ассоциируется с Россией, — пожалуйста», — сказал Жуков.

В свою очередь, против «Катюши» высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина.

«Я бы предложила вместо нашего гимна поставить «День Победы». Эту музыку будут включать в честь наших побед! Это символично», — заявила она «Спорт-Экспрессу».

Более классический вариант к Олимпиаде советует поискать заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Могу сказать, что также на гимн подойдёт первый концерт Чайковского, либо Глинка — «Славься». Если хотите совсем полегче, то это «Марш энтузиастов» Дунаевского. Для Олимпийских игр, мне кажется, это самое то. Конечно, «Катюша» тоже неплохо, но есть ещё классические варианты к такому колоссальному мероприятию, как Олимпийские игры», — заявила Тарасова.

Интересную мысль высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Может быть, нужен и тендер, не знаю, какое будет решение, но песня должна быть презентабельная для страны и воодушевляющая. Должна быть известная вещь, узнаваемая даже детьми. «Катюша» всё же более ассоциируется с победой в войне, на мой взгляд. У меня же первая мысль была — должен быть Владимир Высоцкий. Он много о спорте писал, и так, как он пел, Запад не понимает. Например, песня «Разбег, толчок — и стыдно подниматься» — это непереводимо же, для иностранцев просто набор слов. Но главное, чтобы песня была народная», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Самым радикальным критиком идеи выступил депутат Государственной думы Игорь Лебедев.

«Катюша» была песней Великой Отечественной войны, под неё умирали люди, которые освобождали страну от фашизма! А теперь ОКР предлагает её в качестве гимна вместо того, чтобы отстаивать интересы российских спортсменов... Придумали какую-то чушь. Великую песню времён войны использовать для такого», — посетовал Лебедев.