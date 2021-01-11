Российские бобслеисты и скелетонисты на ЧМ выступят под флагом национальной федерации

Сборная России по бобслею и скелетону на предстоящем чемпионате мира в немецком Альтенберге выступит под флагом Федерации бобслея России.

По словам генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко, которые передаёт ТАСС, на мировом первенстве национальная команда выступит под флагом организации, а в случае побед на ближайшем чемпионате мира на церемониях награждения будет играть гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Российская команда будет обозначаться как BFR — Bobsleigh Federation of Russia. Что касается соревновательных комбинезонов, то они должны быть утверждены в международной федерации», — добавил Пархоменко.

Чемпионат мира в Альтенберге пройдёт с 5 по 14 февраля.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что российские лыжники на ЧМ выступят под флагом и гимном FIS.