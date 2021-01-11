Российские лыжники на ЧМ выступят под флагом и гимном FIS

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Сборная России по лыжным гонкам на предстоящем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе выступит под флагом и гимном Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Российские лыжники на ЧМ выступят под флагом и гимном FIS
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По словам главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которые передаёт РИА Новости, российская команда выступит на мировом первенстве под флагом и гимном FIS с названием National athletes of Russia.

«Это предложение сделала нам FIS, и мы с ним согласны. В любом случае слово «Россия» есть. Эскизы комбинезонов мы отправили в FIS на этой неделе. Надеемся, что завтра-послезавтра получим ответ по этой теме», — добавила Вяльбе.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски».

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