Сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски»

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Сборная России по лыжным гонкам одержала победу в командном зачёте престижной многодневки «Тур де Ски».
Сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

В рейтинге учитывались лучшие результаты участников в каждой из восьми гонок — по два у мужчин и у женщин. У сборной России в семи гонках это было время победителя многодневки Александра Большунова, в шести — серебряного призёра «Тур де Ски» Юлии Ступак, в пяти — Натальи Непряевой. Также были учтены результаты Татьяны Сориной, Яны Кирпиченко, Артёма Мальцева, Ивана Якимушкина, Дениса Спицова, Евгения Белова и Глеба Ретивых.

Помимо этого, россияне выиграли командный зачёт двух гонок классическим стилем: пасьют в Тоблахе и первый масс-старт в Валь-ди-Фьемме.

Второе место в общем зачёте «Тур де Ски» заняла сборная Швеции, третьими стали американцы.

Ранее сообщалось, что Ступак станцевала на награждении на «Тур де Ски».

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