Без гимна и флага страны: какие условия должны соблюдать российские спортсмены на грядущих чемпионатах мира

Российские спортсмены на ближайших чемпионатах мира будут вынуждены в той или иной форме соблюдать нейтральный статус, исполняя требования WADA. В основном им придётся выступать с символикой национальных федераций своего вида спорта вместо флага и выходить под гимном международных федераций. При этом у отечественных лыжников слово «нейтральные» может войти в официальное название команды на ближайшем первенстве планеты. Вместе с тем, в Федерации хоккея с мячом России рассчитывают на то, что никаких новых требований им соблюдать не придётся, поскольку этот вид не входит в олимпийскую программу.

14 января российские спортсмены начнут фактически соблюдать требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающиеся выступления в нейтральном статусе на крупнейших соревнованиях. Эти санкции, ставшие следствием лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия, вступили в силу ещё в декабре, но начали работать только сейчас, когда стартовал первый с того времени турнир планетарного масштаба — мужской чемпионат мира по гандболу в Египте.

Каждая международная федерация должна сама определять, как на практике россияне будут соблюдать нейтральный статус, какие символы и надписи им можно демонстрировать, а какие нельзя, а также какая музыка будет звучать вместо гимна РФ на церемониях награждения и других предусмотренных протоколом случаях. В случае гандболистов они будут представлены на мировой арене как сборная Федерации гандбола России, а на форме будет изображён логотип организации без дополнительных надписей.

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С января по март пройдёт также несколько чемпионатов мира по зимним видам спорта, и на каждом из них российские команды тоже должны будут выполнять требования, установленные WADA. Впрочем, не все федерации до сих пор определились с критериями, которым должны будут соответствовать участники из России. Так, уже с 29 января стартует ЧМ по санному спорту, но Международная федерация санного спорта (FIL) пока не составила инструкции по флагу и гимну для российской команды, которая будет защищать титулы в пяти дисциплинах.

Медлит с утверждением критериев и Международный союз конькобежцев (ISU), поэтому Союз конькобежцев России направил в головную организацию свои предложения. Исполнительный директор организации Варвара Барышева отметила, что конькобежцы могут соблюдать нейтральный статус такими же способами, как это будут делать гандболисты.

«Вопрос флага находится в стадии согласования с международной федерацией. Мы также согласовываем дизайн комбинезонов с Олимпийским комитетом России и с ISU. Окончательного решения ещё нет, мы направили наши макеты, ждём ответа, — рассказала Барышева ТАСС. — Флаг содержит логотип Союза конькобежцев России. В качестве гимна нам предложили использовать гимн международной федерации. ISU склоняется к повторению практики Международной федерации гандбола, но, повторюсь, окончательного решения ещё нет».

Нейтральную форму конькобежцев уже показала болельщикам Ольга Фаткулина. Действующая вице-чемпионка мира на 500-метровке и в командном спринте выложила в Instagram фотографии в красной и тёмно-серой экипировке. Снимки она сопроводила надписью «Мне и смешно, и грустно».

Для бобслеистов и скелетонистов правила выступления на чемпионате мира в Альтенберге уже определены. По словам генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко, спортсмены выступят под флагом национальной федерации. Если кто-то из них одержит победу, то на награждении звучать будет гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Для ТВ российская команда будет обозначаться как BFR (Bobsleigh Federation of Russia). Что касается соревновательных комбинезонов, то они должны быть утверждены в международной федерации», — заявил Пархоменко.

Иные правила будут для лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе, который пройдёт с 22 февраля по 7 марта. Так как они будут соревноваться в составе единой команды вместе с прыгунами с трамплина и двоеборцами, то представлять только свою собственную организацию они не смогут. В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что хотят обязать россиян выступать со словом «нейтральные» в названии своей команды. Окончательный вариант должен быть утверждён позднее.

«Мы подтверждаем, что в принятии такого решения принимали участие различные заинтересованные стороны, но первоначальное предложение FIS заключается в том, что российские спортсмены будут соревноваться под флагом и гимном FIS, а команда будет называться Нейтральные — или Национальные — спортсмены России. Точная формулировка и окончательное решение ожидаются примерно через неделю», — сообщила пресс-служба FIS 11 января.

Остаётся открытым вопрос, в каком виде выступит сборная России по биатлону на чемпионате мира в Поклюке с 10 по 21 февраля. Союз биатлонистов России (СБР) — не постоянный, а временный член Международного союза биатлонистов (IBU), а это может стать препятствием к тому, чтобы команда по примеру бобслеистов и гандболистов представляла свою федерацию. По данным «Спорт-Экспресса», СБР попросил IBU дать пояснения по этому поводу, но пока не получил ответа.

Тем временем у сборной России по хоккею с мячом (который не входит в олимпийскую программу) вообще есть шанс избежать выступления под нейтральным статусом на домашнем чемпионате мира в Сыктывкаре. По словам члена президиума национальной федерации Владимира Янко, у его организации достаточно хорошие отношения с Международной федерацией бенди, чтобы она закрыла глаза на требования WADA.

«Тут никаких проблем нет. У нас отличные взаимоотношения с международной федерацией, никто нам палок в колёса вставлять не будет. Всё-таки мы не олимпийский вид спорта, у нас свои дела. А нашим спортсменам по другим видам спорта, где запретили использования символики и гимна, можно спеть на подиуме «Вставай, страна огромная». И пусть наши «друзья» подумают, что лучше, когда мы поём эту песню или гимн России», — заявил функционер.