Согласованная с МОК композиция заменит гимн для сборной России на ЧМ по гандболу

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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал о ситуации с композицией вместо национального гимна на чемпионате мира по гандболу.
Согласованная с МОК композиция заменит гимн для сборной России на ЧМ по гандболу
  • Pixabay

«Мы надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение относительно того, какая мелодия будет взята за основу», — цитирует Воронина ТАСС.

По его словам, композиция также будет согласована с Международным олимпийским комитетом. 

Чемпионат мира пройдёт в Египте с 14 по 31 января.

Сборная России на мировом первенстве будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team. Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР — белое полотнище с логотипом ФГР без надписей.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что российским гандболистам во время ЧМ запретят использовать гимн и флаг в отеле.

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