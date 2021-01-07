Российским гандболистам во время ЧМ запретят использовать гимн и флаг в отеле

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал об ограничениях, с которыми столкнётся национальная команда во время предстоящего чемпионата мира в Египте.

«Доходит до маразма. Ходить в форме с национальной символикой мы не имеем права даже в гостинице, находясь в своих номерах. Запрет распространяется и на гимн», — приводит слова Воронина ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в Египте с 14 по 31 января.

Сборная России на мировом первенстве будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team. Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР — белое полотнище с логотипом ФГР без надписей.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее в ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею.