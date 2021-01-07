Российским гандболистам во время ЧМ запретят использовать гимн и флаг в отеле

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал об ограничениях, с которыми столкнётся национальная команда во время предстоящего чемпионата мира в Египте.
Российским гандболистам во время ЧМ запретят использовать гимн и флаг в отеле
  • Pixabay

«Доходит до маразма. Ходить в форме с национальной символикой мы не имеем права даже в гостинице, находясь в своих номерах. Запрет распространяется и на гимн», — приводит слова Воронина ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в Египте с 14 по 31 января.

Сборная России на мировом первенстве будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team. Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР — белое полотнище с логотипом ФГР без надписей.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее в ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить