В ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею
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«Работа над формой уже идёт. Она будет похожа на ту, что была на Олимпиаде, только вместо надписи Olympic будет написано «Атлет из России», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее Вячеслав Фетисов признался, что расстроился из-за решения об отстранении российских спортсменов.