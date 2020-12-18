В ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею

Короткая ссылка
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, как будет выглядеть новая игровая форма сборной России, которая должна будет соответствовать санкциям, наложенным Спортивным арбитражным судом (CAS).
В ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею
  • © russiahockey
  • Instagram

«Работа над формой уже идёт. Она будет похожа на ту, что была на Олимпиаде, только вместо надписи Olympic будет написано «Атлет из России», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Вячеслав Фетисов признался, что расстроился из-за решения об отстранении российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить