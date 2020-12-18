В ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, как будет выглядеть новая игровая форма сборной России, которая должна будет соответствовать санкциям, наложенным Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Работа над формой уже идёт. Она будет похожа на ту, что была на Олимпиаде, только вместо надписи Olympic будет написано «Атлет из России», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Вячеслав Фетисов признался, что расстроился из-за решения об отстранении российских спортсменов.