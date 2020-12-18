Фетисов признался, что расстроился из-за решения об отстранении российских спортсменов

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Фетисов признался, что расстроился из-за решения об отстранении российских спортсменов
  • globallookpress.com

«Я не слишком погружён в тему, поэтому могу говорить только о своих личных ощущениях. Расстроился. Сильно. Мне казалось, что за шесть лет, что тянется вся эта история, она должна уже как-то завершиться. За это время у нас в стране три спортивных министра сменились, много было всяких обещаний, вплоть до заявлений, что выступать под нейтральным флагом — это позорить страну. Как болельщик, я искренне верил, что все эти обещания и заявления основаны на чём-то серьёзном. Они обнадёживали. Сейчас же я не готов радоваться тому, что вместо четырёх лет отстранения мы получили только два», — сказал Фетисов в интервью RT.

Он отметил, что два года — это целых две Олимпиады и у спортсменов не будет очень много положительных эмоций, если они поедут на Игры в нейтральном статусе, что сразу бросает на них какие-то подозрения. 

«Когда ты живёшь в олимпийской деревне, но ходишь в форме, на которой не стоит название твоей страны, это несколько некомфортно, как мне кажется. С другой стороны, государство не должно препятствовать тому, чтобы спортсмены имели возможность поехать на Олимпиаду в любом статусе. Чтобы хотя бы так они имели возможность воплотить свою самую заветную мечту», — добавил Фетисов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что отстранение только на два года, а не на четыре, как должно было быть изначально, — это хорошо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить