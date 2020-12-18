Колосков о решении CAS: хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«И как теперь будут называть нашу сборную? Как в Пхёнчхане? В любом случае я был к этому готов внутренне. Конечно, обидно. Не только за футбол, но и за другие виды спорта, за наших олимпийцев. Спортсмены не получат ни флага, ни гимна. Футбольная сборная вообще впервые будет выступать без флага!» — цитирует Колоскова Sport24.

При этом он отметил, что для начала российской команде предстоит попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а далее его только придётся выигрывать, как это сделали отечественные хоккеисты на ОИ-2018.

«Никаких апелляций тут уже не подашь. Хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре. Хоть что-то позитивное есть. Но я могу только выразить сожаления нашим спортсменам», — добавил Колосков.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что не будет осуждать российских спортсменов, которые решатся на смену гражданства.