Колосков о решении CAS: хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Колосков о решении CAS: хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре
  • AFP

«И как теперь будут называть нашу сборную? Как в Пхёнчхане? В любом случае я был к этому готов внутренне. Конечно, обидно. Не только за футбол, но и за другие виды спорта, за наших олимпийцев. Спортсмены не получат ни флага, ни гимна. Футбольная сборная вообще впервые будет выступать без флага!» — цитирует Колоскова Sport24.

При этом он отметил, что для начала российской команде предстоит попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а далее его только придётся выигрывать, как это сделали отечественные хоккеисты на ОИ-2018.

«Никаких апелляций тут уже не подашь. Хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре. Хоть что-то позитивное есть. Но я могу только выразить сожаления нашим спортсменам», — добавил Колосков.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что не будет осуждать российских спортсменов, которые решатся на смену гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить