Кафельников: не буду осуждать российских спортсменов, которые решатся на смену гражданства

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Очевидно, что накосячили, а кто накосячил — другой вопрос. Обидно, что за косяки отдельных индивидов будут страдать те, кто к этому вообще непричастен, это самое противное для меня как для бывшего спортсмена», — цитирует Кафельникова Sport24.

По его словам, он не приветствует принцип коллективной ответственности, но инициаторы нарушений должны были понимать, к чему они могут привести. Экс-теннисист также ответил на вопрос по поводу возможной смены гражданства в такой ситуации.

«Я не могу однозначно ответить, какие спортсмены пойдут на такой шаг и будут ли менять гражданство. Если, конечно, другого выбора у них не будет, чтобы попасть на ЧМ или ОИ, — мы вправе делать выбор сами, я их осуждать за это не буду. Мы, спортсмены, живём ради этих стартов. Поэтому никто не вправе клеймо на них ставить по этим причинам. Клеймо нужно ставить на тех, из-за кого эта ситуация случилась», — подчеркнул Кафельников.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее в Минспорта отметили, что России нужно продолжать сотрудничать с международными организациями.