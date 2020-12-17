В Минспорте отметили, что России нужно продолжать сотрудничать с международными организациями

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что стране необходимо продолжать поддерживать сотруднические отношения с международными организациями.

«В целом считаю, что нам надо продолжать активно взаимодействовать с международными организациями, с международным спортивным сообществом. Россия всегда была надёжным партнёром. Конечно, мы будем уделять максимальное внимание защите наших спортсменов, обеспечивать им комфортные условия для тренировок, для подготовки к соревнованиям. Надеемся, что в ближайшем будущем Россия будет продолжать претендовать на проведение крупных международных соревнований. Потому что уже проведённые турниры соответствовали самым высоким международным стандартам», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Матыцин назвал положительным моментом решение CAS отстранить Россию только на два года.