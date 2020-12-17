Матыцин назвал положительным моментом решение CAS отстранить Россию только на два года

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Чтобы дать объективную оценку, нужно дождаться полного текста вердикта. И только тогда принимать решения и утверждать наши дальнейшие действия. Из того, что мы увидели сегодня в пресс-релизе, понятно, что CAS удовлетворил требования WADA по применению санкций против РУСАДА, несмотря на то что в последние годы оно было признано одним из самых эффективных, а его взаимодействия, в том числе и с WADA, были очень конструктивными. Но положительным является то, что санкции будут действовать в течение двух, а не четырёх лет, как предполагалось и рекомендовано изначально», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также отметил важность того, что россияне допущены до участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Он также подчеркнул, что на экипировки теперь может быть нанесено название страны помимо обозначения нейтрального статуса.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее глава ОКР отреагировал на решение CAS по делу WADA и РУСАДА.