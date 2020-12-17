Глава ОКР отреагировал на решение CAS по делу WADA и РУСАДА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава ОКР отреагировал на решение CAS по делу WADA и РУСАДА
  • AFP

«Решение частично удовлетворить иск мы не приветствуем. Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо наказания РУСАДА и, как следствие, санкций в отношении участников процесса. Суд не в полной мере учёл аргументацию и доводы. WADA настаивало на санкциях на четырёхлетний срок. CAS своим решением ограничил санкции двумя годами начиная с сегодняшнего дня», — сказал Поздняков.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее глава ФСБР Михаил Мамиашвили высказался об отстранении России от участия в международных соревнованиях.

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