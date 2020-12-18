Охота на зверя: почему решение Спортивного арбитражного суда не остановит тех, кто оказывает давление на Россию

Нельзя многократно наказывать людей за одни и те же — причём не ими совершённые — нарушения. Такого мнения придерживается прославленная российская спортсменка Елена Вяльбе. Комментируя решение CAS, она выразила надежду, что в международном спортивном сообществе появится авторитетный человек, который остановит этот показательный процесс. В свою очередь, известный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что уже не испытывает положительных эмоций из-за того, что некоторым атлетам разрешат принять участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Почему вердикт Спортивного арбитражного суда сложно назвать победой — в материале RT.

Выиграли или проиграли? Начиная с четверга, когда Спортивный арбитражный суд вынес решение и отстранил Россию на два года от всех крупных международных соревнований, этим вопросом задаётся едва ли не вся российская спортивная общественность.

«Могло быть и хуже», — совершенно справедливо заметила Татьяна Данченко, чьи подопечные завоевали в синхронном плавании несколько десятков высших наград, включая золото четырёх последних Олимпиад.

«Никаких апелляций тут уже не подашь. Хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре. Хоть что-то позитивное есть. Но я могу только выразить сожаления нашим спортсменам», — заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Два года назад глава Олимпийского комитета России и четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков признавался, что организации пришлось через многое пройти и выполнить приличный объём серьёзной рутинной работы, у которой были совершенно определённые задачи.

«Мы оказались в эпицентре глобальных процессов и должны были сделать всё от нас зависящее, чтобы сохранить российский спорт на должном месте в международной системе и обеспечить спортсменам возможность принимать участие во всех олимпийских соревнованиях. На сегодняшний момент у нас есть чёткое ощущение, что мы, скажем так, обнулили ситуацию и движемся синхронно с МОК в правильном направлении. Президент Бах встречался с главой российского государства, мы принимали его здесь, в Олимпийском комитете России. Это, считаю, серьёзный знак, что кризисная страница перевёрнута», — объяснял Поздняков.

Последующие события (в частности — лишение олимпийских наград Ольги Зайцевой и Евгения Устюгова без предъявления биатлонистам неопровержимых доказательств их личной вины) показали, что заканчивать войну с Россией Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается, а МОК просто отошёл в сторону — занял наблюдательную позицию. Вероятно, точка не поставлена и сейчас: вердикт CAS — это скорее пит-стоп, промежуточная пауза, чтобы подготовиться к следующей атаке.

Бывший руководитель российского спорта олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заметил, что не готов считать решение Спортивного арбитражного суда победой.

«Мне казалось, за шесть лет, что тянется вся эта история, она должна уже как-то завершиться, — посетовал он. — За это время у нас в стране три спортивных министра сменились, много было всяких обещаний вплоть до заявлений, что выступать под нейтральным флагом — это позорить страну. Как болельщик, я искренне верил, что все эти обещания и заявления основаны на чём-то серьёзном. Они обнадёживали. Сейчас же я не готов радоваться тому, что вместо четырёх лет отстранения мы получили только два. Два года — это две Олимпиады, на всякий случай. И если ты невиновен, но едешь на Олимпиаду как подозрительный человек в нейтральном статусе, не думаю, что это повод для положительных эмоций».

Той же точки зрения придерживается и руководитель ОКР. Он дал понять, что не считает вердикт CAS положительным для страны.

«Решение частично удовлетворить иск мы не приветствуем. Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо наказания РУСАДА и как следствие — санкций в отношении участников процесса. Суд не в полной мере учёл аргументацию и доводы», — сказал Поздняков журналистам.

Точкой отсчёта нынешней истории принято считать Олимпиаду в Сочи, хотя свои позиции в спорте мы проиграли задолго до тех Игр. Они начали рушиться ещё в 90-х годах XX века вместе с крахом страны. Именно тогда Россия потеряла целый пласт выдающихся деятелей спортивной дипломатии, которые обладали немалым международным авторитетом, а главное — ресурсами, позволяющими диктовать свои правила, находить сторонников, заручаться поддержкой на международном уровне — и далее по списку. Выкарабкиваться из этой ямы Россия начала не так давно. По мере того как страна начала выходить из кризиса, давление усилилось. А МОК, как и WADA, стал инструментом политики определённых групп.

Если продолжать рассуждать в этом ключе, неудивительно, что после победных для России Игр в Сочи удар был нанесён прежде всего по спорту: ведь именно спорт принято считать наиболее уязвимой точкой всего российского народа.

Далее всё сводится к общеизвестным законам любой схватки: пока болевая точка существует, в неё будут прицельно бить. Как били в каждом поединке на Играх в Атланте в больное плечо Александра Карелина. Для кого-то это выглядело подлостью, хотя было всего-навсего правилами игры. К которым сам Карелин как раз был готов на все сто процентов — потому и победил.

Большой спорт в этом плане прекрасно учит тому, что победу порой нужно выгрызать зубами, а не ждать, что противник, нанеся ряд чувствительных ударов, предложит ничью. С чего вдруг делать подобные подарки людям, которые уже приняли чужие правила и готовы по ним играть?

Наблюдая за происходящим со стороны в течение нескольких последних лет, было очень трудно отделаться от ощущения, что любые действия того же WADA застают нашу страну врасплох. Российские спортивные руководители, несмотря на слова Позднякова, скорее проиграли свои позиции, нежели упрочили их. Они не сумели выработать никакой внятной тактики и стратегии, а самое удивительное — по-прежнему сохраняют уверенность в том, что в какой-то момент война прекратится сама собой. И что в конце коридора, по которому Россию вот уже шесть лет гонят, как зверя на охоте, непременно окажется накрытый стол и будут подняты бокалы за мир и дружбу.

Был ли у России шанс развернуть историю в иное русло, если бы, скажем, на государственном уровне накануне Олимпийских игр в Пхёнчхане было принято решение не идти на предложенные унижения и бойкотировать Олимпиаду? Не знаю. Это слишком болезненный вопрос, чтобы дать на него однозначный ответ. По мнению Фетисова, подобным шагом мы просто выкинули бы себя из олимпийской жизни на много лет. С другой стороны, из этой жизни всё равно так или иначе были выкинуты многие спортсмены. В том числе — заслуженные, титулованные и с кристально чистой репутацией. Что с того, что накануне Игр CAS удовлетворил иски 28 из 42 спортсменов, ранее отлучённых от олимпийского спорта? Ни одного из них всё равно не пустили в Пхёнчхан.

Та же Елена Вяльбе неслучайно вспомнила, как постоянно появлялись какие-то новые требования к российским атлетам, вынуждавшие приносить в жертву всё новых и новых людей.

«Мы до последнего не знали, кому и по какой причине откажут в приглашении. Почему в нашем виде спорта не пригласили в Пхёнчхан Сергея Устюгова? Или Глеба Ретивых, который вообще не участвовал в Олимпийских играх — 2014? — удивляется прославленная лыжница. — Поэтому я по-прежнему надеюсь на то, что в международном спортивном сообществе появится какой-то авторитетный человек, который скажет: «Всё, хватит!» Нельзя многократно наказывать людей за одни и те же — причём не ими совершенные — нарушения».

Почему многократные санкции имеют место, исчерпывающе объяснил Фетисов, сказав, что невиновные, по сути, спортсмены наказаны не за собственные прегрешения, а лишь потому, что наказана вся система государственного спорта страны. Иначе говоря, люди просто попали в капкан (и продолжают в определённом смысле в нём находиться), не по своей воле. Стали заложниками чужих амбиций и чужого неумения вести игру и побеждать в ней.

На Играх-2018 России удалось реализовать заветную мечту огромного количества болельщиков — выиграть олимпийский хоккей. Но вряд ли стоит забывать о том, что золото наша страна выиграла без флага, не под своим названием — и ни в одном спортивном справочнике та победа никогда не будет значиться российской. Иначе говоря, даже в этом случае нам не удалось достигнуть полного и безоговорочного триумфа. Стоило ли это всех пережитых страной унижений? Дать ответ на этот вопрос сложно.

Бывший крупный спортивный руководитель Валерий Сысоев, который десять лет возглавлял международную федерацию велоспорта, сказал, что прекрасно понимает, почему на российской стороне сейчас так отчаянно сражается Рене Фазель. Мол, президент Международной федерации хоккея прекрасно понимает, что никакого хоккея без России быть просто не может.

Прими Россия решение не ехать на Игры в Пхёнчхан, стал бы МОК так же активно биться за то, чтобы вернуть столь крупного игрока обратно? Возможно, такой шаг действительно заставил бы мировое сообщество остановиться и задуматься о последствиях для всего спорта. Хотя с такой же вероятностью подобного могло не произойти. Спорт при всей его внешней привлекательности — это вовсе не то занятие, без которого не может обойтись человечество: последний год показал это более чем наглядно.

Да и бессмысленно сейчас обо всём этом рассуждать. Остаётся только продолжать играть по предложенным правилам.